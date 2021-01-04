Başbakanlık ofisinde düzenlediği yeni yılın ilk basın toplantısında konuşan Başbakan Suga Yoşihide, önlemlere rağmen COVID-19 vakalarının düşüş eğilimi sergilemediği Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette OHAL uygulanabileceğini belirtti.

Eyalet halklarına, artan vakalara karşı daha güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini dikkati çeken Suga, hükümet olarak bu bölgelerde OHAL uygulanması fikrine sıcak baktıklarını açıkladı.

Başbakan Suga, dışarı insan çıkan sayısı geçen ay birçok bölgede düşmesine rağmen, özellikle Tokyo ve çevre eyaletlerinin iş merkezlerinde düşmedi. Uzmanlar, izi sürülmemiş vakaların çoğunun yeme içme faaliyetlerinden kaynaklandığına dikkati çekiyor.

COVID-19’a karşı halkın aşılanmasının şubat sonuna başlatılmasına yönelik hazırlıkların yapıldığını belirten Suga, "Yayılmaya karşı şüphe götürmez çözüm aşıdır. Önce sağlık personeli, yaşlılar ve bakım merkezleri çalışanlarından başlanacak" dedi.

[Japonya Başbakanı Suga Yoşihide | Fotoğraf: AA]

Tokyo Olimpiyatları düzenlenecek

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının düzenlenmesine yönelik "kararlı" olduklarını kaydeden Suga, "İnsanlığın virüsü yendiği ve Büyük Doğu Japonya depremi hasarlarını atlattığımızın kanıtı Tokyo Oyunları olacaktır" dedi.

Tokyo ile kuzeyindeki Saitama, batısındaki Çiba ve güneyindeki Kanagawa eyalet valileri, hafta sonu COVID-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşmesinde bölgelerinden OHAL’in uygulanmasını talep etmişti.

Japonya'da COVID-19 vaka sayısı 245 bin 924’e, can kaybı ise 3 bin 634’e yükseldi.

Vakalar Tokyo’da 62 bin 590’a, Osaka’da 30 bin 772’ye, Kanagawa’da 22 bin 479’a, Aiçi’de 17 bin 108’e, Saitama’da 14 bin 934’e, Hokkaido’da 13 bin 685’e, Çiba’da 11 bin 668’e, Hyogo’da 10 bin 334’e çıktı.