Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına Yiannis Vroutsis'in yerine eski Enerji ve Çevre Bakanı Kostis Hadzidakis getirildi. Hadzidakis'ten boşalan Enerji ve Çevre Bakanlığına ise milletvekili Kostas Skrekas getirildi.

Tarım ve Gıda Bakanı Makis Voridis, İçişleri Bakanlığı görevini üstlendi. Voridis'ten boşalan koltuğa milletvekili Spilios Livanos oturdu.

Hükümet Sözcülüğü görevi, Stelyo Petsas'tan Hristos Tarantilis'e devredildi. Eski Hükümet Sözcüsü Petsas ise İçişleri Bakan Vekilliğine atandı.

Makedonya-Trakya Bakanlığına ise Stavros Kalafatis getirildi.

Dışişleri, Maliye ve Savunma'da değişiklik yok

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras ve Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos'un kabinedeki mevcut koltuklarını koruduğu görüldü.

Yeni kabine, yarın cumhurbaşkanlığında düzenlenecek yemin töreniyle görevine başlayacak.