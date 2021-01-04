Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi
[Fotoğraf: AA]
Yardım kuruluşları tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı.
Yardım malzemesi tırlarla, Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'a bağlı Yayladağı ilçesine geldi.
İçerisinde su, un, kuru gıda ve kıyafetlerin olduğu yardımlar, Suriye sınırında insani yardımların geçişi için açılan noktaya gönderildi.
Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, İdlib kırsalındaki çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.
Etiketler: Suriye Krizi Suriye Savaşı İdlib
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