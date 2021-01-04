Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artışla 30.656,35 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,20 yükselişle 3.763,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 artarak 12.940,15 puandan işlem görmeye başladı.
Etiketler: Borsa ABD Ekonomisi
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