Dün 53,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 50,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,43 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün gerçekleştirdiği toplantıda, şubat ayında uygulanacak üretim kesintisine ilişkin uzlaşı sağlanamamasının piyasalarda oluşturduğu belirsizlik fiyatlarda düşüşe neden oldu.

Brent petrolde teknik olarak 50,90 ile 51,16 dolar aralığı direnç, 50,64 ile 50,38 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.