Haber Giriş: Kaynak: AA
Antrepo işleticileri için teminat kolaylığı
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanlığının Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile antrepo rejimi kapsamında tüm işlemleri kapsayacak şekilde antrepo işleticileri tarafından "götürü teminat" verilebilmesi düzenlendi.
Bu bağlamda, küresel düzeyde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle teminat temininde yaşanan zorlukların giderilmesi ile hem gümrük idaresi hem de yükümlüler açısından teminat işlemlerinin ve takibinin kolaylaştırılması amaçlandı.
Etiketler: ticaret bakanlığı antrepoSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:38
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