Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da turistler tatilin keyfini çıkarıyor.

Güvenli Turizm Sertifikası ile sağlıklı ve güvenli turizm hizmetinin sunulduğu kente 1 Ocak-5 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı.

Uçaklar, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına şu ana kadar 7 milyon 76 bin 937 turist taşıdı. 2021'in aynı döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 705 bin 771 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl ağustos ayının ilk 5 gününde hava yoluyla Antalya'ya giriş yapan turist sayısı 311 bin 89 iken, bu yılın aynı döneminde 388 bin 431 oldu.