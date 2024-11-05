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Ekonomi
AA 05.11.2024 04:01

Antalya'ya gelen turist sayısı 16 milyonu aştı

Antalya'ya bu yıl 10 ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 16 milyon 131 bin 847'e ulaştı.

Antalya'ya gelen turist sayısı 16 milyonu aştı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya 1 Ocak-31 Ekim'de gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış yaşandı.

Kentte bu yıl tatil yapan turist sayısı 16 milyon 131 bin 847 oldu. Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 3 milyon 764 bin 693 ziyaretçiyle Rusya ilk, Almanya 3 milyon 298 bin 154 turistle ikinci, 1 milyon 487 bin 429 ziyaretçiyle de İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çekya ve Litvanya takip etti.

Ekimde 2 milyonun üzerinde turist geldi

Antalya'ya 1-31 Ekim'de gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 2 milyon 60 bin 433'ü buldu. Bu ay kente en çok ziyaretçi 593 bin 51 ile Almanya'dan gelirken, Rusya 519 bin 67 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere ise 189 bin 116 ziyaretçiyle üçüncü oldu.

İngiltere'yi Polonya, Hollanda, Litvanya, Ukrayna, İsviçre, Belarus ve Danimarka izledi.

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