Antalya'da 40 çeşit tropikal meyve üretiliyor

Bereketli toprakları ve uygun iklim koşuluyla 12 ay boyunca tarımın yapıldığı kentte, ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor.

Türkiye'de sebze ve meyve yetiştiriciliğinde lider konumdaki kent, domates, biber, salatalık, patlıcan, nar, portakal gibi ürünlerin yanı sıra tropikal meyve üretiminde de önemli rol oynuyor. Özellikle Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Serik ilçeleri başta olmak üzere kentin kıyı kesimlerinde mangodan ananasa, papayadan kamkata, ejder meyvesinden passifloraya kadar çok sayıda tropikal meyve yetiştiriliyor.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Antalya'nın verimli topraklarında yetiştirilen ürünlerin hem ülke geneline hem de yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Birçok üründe en fazla üretimin Antalya'da yapıldığını dile getiren Erkal, kentin tropikal meyvede de öncü konumunda olduğunu belirtti.

Muzun yüzde 50'si Antalya'da

Türkiye genelinde üretilen muzun yüzde 50'sinin Antalya'da yetiştirildiğinin ve gıda arz güvenliğini dikkate alarak kontrollü bir şekilde üretim yapıldığının altını çizen Erkal, üretim miktarının da talebe göre arttığını kaydetti.

Erkal, üretimin hem artmasının hem de çeşitlenmesinin ithalatı da önlediğine dikkati çekerek, "Dışarıya döviz gitmiyor, bilakis içeride ürettiğimiz ürünleri yurt dışına ihraç ederek döviz girdisi sağlıyoruz." diye konuştu.

En fazla muz ve avokado üretiliyor

Manavgat ilçesinde tropikal meyve üreten bir firmanın yönetim kurulu başkanı Şevki Öncel de 400 dekarı örtü altı olmak üzere 700 dekarda muz, avokado, mango, ananas, papaya, carambola, passiflora, guava gibi 40 çeşit tropik meyve yetiştirdiklerini söyledi.

En fazla muz ve avokado üretimi yaptıklarını dile getiren Öncel, Türkiye'de ve dünyada en fazla muzun tüketildiğini, arkasından da avokadonun geldiğini belirtti.

Avokadonun gıda sektörünün dışında sağlık, kozmetik alanlarında da geniş bir şekilde kullanıldığını aktaran Öncel, muzda 12 ay boyunca hasat yapabildiklerini, avokado, mango ve diğer ürünlerde cinslere göre değişik zamanlarda hasat yaptıklarını bildirdi.

Tropikal ürünlere ilginin her geçen yıl arttığına işaret eden Öncel, "Yurt içinde talep oldukça fazla, her geçen yıl yüzde 15-20 oranında tüketim artışı var." ifadesini kullandı.

Üretici olarak önceliklerinin ithalatı önleyerek, ülke ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Tropikal meyveler ithal, yurt dışından lojistik ve maddi imkanlarla ülkemize getirilen ürünler. Bu bölge de tropikal bir iklime sahip, meyvelerin ihtiyaçlarını öğrendikten sonra burada rahatlıkla üretebileceğimizi düşündük ve başladık. Ülkemizin iş insanları olarak birinci önceliğimiz ülkemizin ihtiyacını ülkemizde görmek, sonra da daha fazla üretip dünyaya bunu iyi yapanlarla rekabet edebilmek, bu yolda ilerliyoruz."