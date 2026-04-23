Antalya ve Akdeniz illerindeki yatırımlar teşvikle desteklenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı, hedef odaklı, seçici ve yatırımcıların beklentilerini karşılayacak şekilde kurgulandı.

Bakanlık koordinasyonundaki program çerçevesinde, Akdeniz Bölgesi'ndeki 8 şehrin coğrafi potansiyellerinin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, bölgede üretimi olmayan, başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi ve yerel istihdamın artırılması için destek verilecek. Programla, belirlenen alanlardaki yatırımlara, büyüklüğüne göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı katkısından yatırım yeri tahsisine ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak.

Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, Akdeniz Bölgesi'ndeki illerde çeşitli sektörlere yönelik yatırım destekleri sağlanacak.

Spor ve sağlık turizmine yönelik projeler desteklenecek

Sanayi ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla hayata geçirilecek destek programı çerçevesinde, Adana'da nişasta tabanlı kimyasal türevler ve ileri katma değerli ürünler üretimi, su ürünleri üretimi ve işleme tesisleri, tarımsal ürünler ve atıklarından katma değerli üretim ve temizlik kimyasalları üretimine destek aktarılacak.

"Turizm Cenneti" Antalya'ya verilecek desteklerde, tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli ürünler üretimi, örtüaltı ve dikey tarımda kullanılan yüksek teknolojili ürünlerin üretimi, simgesel mimari ve kültür endüstrileri yatırımları ile spor ve sağlık turizmine yönelik projeler ön planda olacak.

Burdur'da, ağaç ve orman ürünlerinden katma değerli üretime, yüksek genetiğe sahip entegre damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine, mermer atıklarının değerlendirilmesine ve endüstriyel süt ürünleri üretimine destek sunulacak.

"Medeniyetler Şehri" Hatay'a yönelik yatırımlara sağlanacak desteklerle de özellikle ayakkabı ve mobilya yan sanayisi, ileri metal üretimi ile su ürünleri işleme sektörleri ivme kazanacak.

Kahramanmaraş'ta altın rafinerisi, Osmaniye'de demir-çelik ön planda

Isparta'da, gül ve diğer tıbbi aromatik bitki özlerinden kozmetik ve gıda takviyesi üretimi, mantar kompostu (mantar hasadından sonra elde edilen, faydalı yan ürün) ve entegre mantar işleme tesisleri, meyve ve atıklarından katma değerli ürün üretimi ile akıllı tarım teknolojileri yatırımları desteklenecek.

Kahramanmaraş'a aktarılacak desteklerde, altın rafinerisi kurulumu, entegre su ürünleri üretimi ve işleme tesisleri, havacılık ve uzay sanayine yönelik üretim ile teknik tekstil ve fonksiyonel kumaş üretimine öncelik verilecek.

Mersin'de, bakliyat ürünlerinden katma değerli üretim, savunma sanayine yönelik metal ve yapısal parça üretimi, tarımsal atıkların değerlendirilmesi ile modern ve akıllı sera sistemleri üretimi teşvik edilecek.

Osmaniye'ye sunulacak desteklerde de ağırlıklı olarak entegre sera tesisleri kurulumu, çelik tabanlı katma değerli ürün üretimi, demir-çelik sektörüne yönelik geri kazanım tesisleri ile tarımsal ürün ve atıklarından katma değerli üretim başı çekecek.

Söz konusu sektörlere verilecek desteklerin, Akdeniz Bölgesi'ndeki 8 ilde bölgesel kalkınmayı hızlandırması, istihdamı artırması ve yüksek katma değerli üretimi teşvik etmesi amaçlanıyor.