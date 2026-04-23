Yağmurlu 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.04.2026 09:48

Altın fiyatı jeopolitik belirsizliklerle geri çekildi

Petrol fiyatlarındaki kısmi artış ve doların küresel piyasalardaki güçlenmesi altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 610 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 800 liradan satılıyor.

Altın fiyatı jeopolitik belirsizliklerle geri çekildi
[Fotograf: AA]

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 6 bin 850 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 bin 810 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 800 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 710 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararına karşın, ABD/İsrail-İran savaşına da ateşkes sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki kısmi yükseliş altın fiyatlarını baskılıyor.

Bununla birlikte dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi de altını baskılayan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü, imalat sanayi ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.

ETİKETLER
Altın ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
Bir yanda kar, bir yanda çiçek: Akdamar
Bir yanda kar, bir yanda çiçek: Akdamar
FOTO FOKUS
Liseli gençler dünya şampiyonluğu için ABD'de ter dökecekler
Liseli gençler dünya şampiyonluğu için ABD'de ter dökecekler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ