Ankara'nın 3 aylık ihracatı 4 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin toplam ihracatı, 2025'in aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 3,1 azalarak 63,3 milyar dolar oldu.

Başkentin ihracatı ise söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 18,8 artarak 4 milyar 162 milyon 943 bin dolara ulaştı. Ankara'dan 2025'in ilk çeyreğinde 3 milyar 504 milyon 561 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, Birleşik Krallık'ın ilk çeyrekte en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde söz konusu ülkeye 429 milyon 405 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 362 milyon 79 bin dolarla ABD, 352 milyon 808 bin dolarla Slovakya, 302 milyon 43 bin dolarla Çin ve 251 milyon 33 bin dolarla Almanya takip etti.

Otomotiv ihracatı "tam gaz"

Başkentten ilk çeyrekte yapılan dış satımda "otomotiv endüstrisi" 498 milyon 385 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 473 milyon 286 bin dolarla "elektrik ve elektronik", 403 milyon 852 bin dolarla "makine ve aksamları", 378 milyon 804 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 364 milyon 974 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

Bu dönemde ihracatı en hızlı artan sektör, düşük baz etkisiyle yüzde 684,8 ile "süs bitkileri ve mamulleri" sektörü oldu. Bu sektörü, yüzde 100,1 ile "çimento cam seramik ve toprak ürünleri", yüzde 99,5 ile "fındık ve mamulleri", yüzde 62,4 ile "elektrik ve elektronik" takip etti.