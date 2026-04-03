Artan yağışlar HES'lerde üretim rekoru getirdi

Bu tablo, Türkiye'nin enerjide ithal kaynaklara olan bağımlılığını azaltma hedefinde yerli ve yenilenebilir enerjinin kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, martta toplam elektrik üretimi 29 milyon 380 bin megavatsaat olurken, üretimde HES'lerin payı yüzde 36'ya yaklaştı.

Türkiye'nin enerji portföyünde stratejik öneme sahip akarsu ve barajlı santrallerde geçen yıl martta üretim, 5 milyon 384 bin megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

HES'lerde elektrik üretimi artan yağışlar nedeniyle martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 96 artarak 10 milyon 571 bin megavatsaat oldu. Böylece martta hidroelektrik üretimi, son on yılın mart ayı ortalamasına göre yüzde 47 arttı.

Elektrik üretiminde yenilenebilir payı artıyor

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'de Enerji Analisti Çağlar Çeliköz, Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışların HES'lere olumlu yansıdığını söyledi.

Yılın ilk çeyreğinde barajlara gelen su miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 arttığını ifade eden Çeliköz, "Son yıllarda artan kuraklığın ardından bu yılın ilk aylarında hidroelektrik üretiminin payının geçen yıla kıyasla yaklaşık iki katına yükselmesi, elektrik üretiminde yenilenebilir payının artması açısından sevindirici bir gelişme oldu." dedi.

Rüzgar ve güneş enerjisindeki kapasite artışına da dikkati çeken Çeliköz, söz konusu kaynaklarda kurulu gücün martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 42 gigavat seviyesine ulaştığını belirtti. Çeliköz, "Bu yıl yenilenebilir enerji üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz. Özellikle mevcut barajlı HES'lere entegre edilecek yüzer ve karasal hibrit güneş enerjisi santraller (GES) kuraklık dönemlerinde üretimi dengelemek açısından önemli bir çözüm sundu. Türkiye'nin bu alandaki en az 8 gigavatlık hibrit GES potansiyelini hızla devreye alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çeliköz, devam eden jeopolitik gelişmelerin enerji emtia fiyatlarını artırdığını dile getirerek, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanan üretim artışının, Türkiye'nin ithal kömür ve doğal gaza bağımlılığını azaltmada kritik rol oynadığını kaydetti.