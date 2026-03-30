Ankara’da örnek sıfır atık projesi: Ayda 100 ton geri dönüşüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, atıkların ekonomik değere dönüştürüldüğü, kaynak verimliliğinin artırıldığı ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirildiği bütüncül bir yönetim modeli olarak uygulanıyor.

Proje kapsamında atık oluşumunun azaltılması, kaynağında ayrıştırılması, geri kazanım oranlarının artırılması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması hedeflenirken, bu doğrultuda Türkiye genelinde birçok uygulama hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi de 2019'da sıfır atık uygulamaları için pilot ilçe olarak belirlendi. İlçe genelinde geri kazanılabilir atıklar için toplama sistemi oluşturulurken atık getirme merkezi kuruldu.

Toplanan atıklarla kartlara puan yükleniyor

İlçe sakinleri atıklarını, Sıfır Atık Bahçesi, Sıfır Atık Otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her haneye verilen Sıfır Atık Toplama Kartı sayesinde, toplanan atığın miktarına göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar ilçedeki anlaşmalı marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

İlçeye kurulan Sıfır Atık Bahçesi ise 5 bölümden oluşuyor. Atıkların depolandığı ve depozito işlemlerinin yapıldığı atık bölmesinin yanı sıra geri dönüşüm malzemeleriyle öğretmen ve öğrencilerin tasarım ürünler ürettiği geri dönüşüm atölyesi bulunuyor.

Bahçede ayrıca çocuklar için sıfır atık oyun alanı, takas sistemiyle kitap ve oyuncakların yer aldığı ambalajsız atık dükkanı ile sıfır atık kafeteryası da yer alıyor.

"Evsel atık miktarında yüzde 20 azalma sağlandı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım, Kızılcahamam'daki sıfır atık uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kızılcahamam'ın sıfır atık seferberliği kapsamında pilot ilçe olarak seçilerek örnek uygulamaların hayata geçirildiği önemli merkezlerden biri haline geldiğini belirten Yıldırım, 2019'dan bu yana sürdürülen çalışmalarla ilçede sıfır atık sisteminin yaygınlaştırıldığını söyledi.

Sistemin ilçeye sağladığı katkılara değinen Yıldırım, "Uygulama sayesinde evsel atık miktarında yüzde 20 azalma sağlanırken aylık ortalama 100 ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırılıyor. Uygulamalar kapsamında 25 kişilik istihdam oluşturuldu" diye konuştu.

Kızılcahamam'da, "atık büs", "Sıfır Atık Kart Sistemi", "atıksız konut projesi" ve mahalle bazlı teşvik modeli gibi yenilikçi uygulamaların hayata geçirildiğini anlatan Yıldırım, ayrıca ambalajsız satış noktaları, sıfır atık kitaplığı ve geri dönüşüm temalı sosyal alanlarla sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının desteklendiğini ifade etti.

İyi uygulama ödülü alan sıfır atık bahçesinin, atık alım noktası, geri dönüşüm atölyesi ve depozito iade sistemiyle entegre bir merkez olarak hizmet verdiğini, günlük ortalama 200'ün üzerinde kişinin ziyaret ettiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye Çevre Ajansı işbirliğiyle kurulan depozito iade sistemi kapsamında bugüne kadar 2,5 milyondan fazla ambalaj atığı geri kazanıldı, vatandaşlara 600 bin liranın üzerinde ödeme yapıldı. Ayrıca belediye hizmetlerinde dijitalleşme ile kağıt tüketimi azaltıldı, tek kullanımlık ürünler yerine sürdürülebilir alternatifler tercih edildi, su tasarrufu uygulamalarıyla önemli kazanımlar elde edildi. Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında kurulan güneş enerji santraliyle hem ekonomik hem çevresel katkı sağlandı."