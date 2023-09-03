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Ekonomi
AA 03.09.2023 13:09

Ankara-İzmir YHT bir yıl erken bitirilerek 2027'de hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir arasında seyahat süresini 3,5 saate düşürecek hızlı tren hattının, 1 yıl erken bitirilerek, 2027 yılında hizmete gireceğini duyurdu.

Ankara-İzmir YHT bir yıl erken bitirilerek 2027'de hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğini ifade etti.

"7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacak"

Projeyle, Ankara-İzmir güzergahında 14 saat olan seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya düşeceğine işaret eden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacaktır. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında yüksek hızlı tren hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir'i ve güzergahtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini büyütecektir."

Uraloğlu, 2028'de tamamlanması planlanan hattın 1 yıl erken bitirileceğini ve 2027 yılında hizmete gireceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, projeyle, Ankara ve Afyonkarahisar arasındaki seyahat süresinin 1 saat 40 dakikaya, Ankara ve Uşak arasındaki seyahat süresinin 2 saat 10 dakikaya, Ankara ve Manisa arasındaki seyahat süresinin ise 2 saat 50 dakikaya düşeceğine işaret etti.

"Yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz"

Proje tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Proje kapsamında 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 21,2 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 66 köprü inşa edeceğiz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık; zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz."

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Abdulkadir Uraloğlu Hızlı Tren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı YHT
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