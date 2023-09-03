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Ekonomi
AA 03.09.2023 11:39

Kapıkule'de 21,3 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 21,3 milyon lira olan 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi.

Kapıkule'de 21,3 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz çalışmaları çerçevesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tırı mercek altına aldı.

Kapıkule'de 21,3 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

X-ray taramasına yönlendirilen tırda, şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine tır, fiziki aramaya tabi tutuldu. Aracın dorsesinin alt kısmında, beyaz çuvallara gizlenmiş, 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi.

Oto yedek parçalarının piyasa değerinin ise toplam 21 milyon 347 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.

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Kapıkule Kaçakçılık
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