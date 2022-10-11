AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 6 Şubat-9 Nisan 2023'te her şey dahil tek yön 299 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

​​​​​​​Vatandaşlar, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.