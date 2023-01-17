AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletler ile 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen​​​​​​ler, ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.