Altın piyasasında, en düşük 382 bin 250 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 384 bin 860 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 732 milyon 420 bin 153,08 lira, işlem miktarı ise 1.938,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 739 milyon 704 bin 134,6 7 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.