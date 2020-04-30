Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ilgili açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Kurum, kira yardımını çeşitli nedenlerle dönüşüm projesi bitmeyenler için 36 aydan 48 aya çıkarıldığını açıkladı

Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz. — Murat KURUM (@murat_kurum) April 25, 2020

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Dönüşüm projesi bitmeyen aileler için kira yardımları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz” bilgisini paylaştı.

E-Devlet kira yardımı başvurusu için tıklayınız.