Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.06.2026 17:15

Altının kilogram fiyatı 6,3 milyon liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 300 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 6,3 milyon liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek 6 milyon 532 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 300 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 385 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 2 milyon 617 bin 227,01 lira, işlem miktarı ise 1441,73 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 38 milyon 958 bin 402,77 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuraş Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul Altın
Sıradaki Haber
Türkiye-Almanya JETCO 6. Dönem Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
İran, Dünya Kupası'ndaki kısıtlamalar nedeniyle FIFA’ya şikayette bulunacak
18:25
Emniyetten YKS dolayısıyla gereksiz korna kullanılmaması uyarısı
18:34
Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişi ölü bulundu
18:19
Kassam Tugayları: İsrail diğer alanlardaki başarısızlığını Lübnan'da telafi etmeye çalıştı
17:55
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 980'e yükseldi
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı
FOTO FOKUS
İçişleri Bakanlığından Bizim Çocuklara destek klibi
İçişleri Bakanlığından Bizim Çocuklara destek klibi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ