Altının kilogram fiyatı 6,3 milyon liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek 6 milyon 532 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 300 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 385 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 2 milyon 617 bin 227,01 lira, işlem miktarı ise 1441,73 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 38 milyon 958 bin 402,77 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuraş Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.