Türkiye-Almanya JETCO 6. Dönem Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi

Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 6. Dönem ile iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantıları Ticaret Bakanlığı'nda yapıldı.

İki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi doğrultusunda, Bakan Bolat ile Reiche arasında "Türkiye-Almanya JETCO Protokolü"ne imza atıldı.

Bolat, toplantının, iki ülke arasında ﻿köklü bağlar, karşılıklı güven ve ortak çıkarlar üzerine kurulu ekonomik ortaklığın gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Almanya'nın Türkiye'nin en önemli yatırım ortağı ve stratejik müttefiklerinden biri olduğunu vurgulayan Bolat, ikili ticaret hacminde hedefin 60 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

Bolat, Almanya'nın, Türkiye için bir numaralı ihracat pazarı, en büyük üçüncü ithalat kaynağı ve lider yabancı yatırımcılardan biri olduğunu ifade etti.

"Türk firmalarının Almanya'daki yatırımları 3 milyar dolara yaklaştı"

Karşılıklı yatırım ilişkilerinin büyük bir başarı hikayesi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Bolat, Türk firmalarının Almanya'daki yatırımlarının 3 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

Bolat, Almanya'nın aynı zamanda Avrupa Birliğinin (AB) de en büyük ekonomisi olduğunu, Türkiye'nin Avrupa için vazgeçilmez bir üretim, lojistik ve tedarik merkezi haline geldiğini belirterek, Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70'inin AB kaynaklı olduğu bilgisini verdi.

Otomotiv endüstrisinin bu entegrasyonun en güçlü örneklerinden olduğuna işaret eden Bolat, Türkiye'nin, yaklaşık 2 milyon araçlık kurulu kapasitesi, 1,5 milyon adetlik yıllık üretimi ve 41,5 milyar doları aşan ihracatıyla Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın ise 12'nci büyük otomotiv üretim merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.

"JETCO Protokolü iş birliğimiz için yol haritası sunuyor"

Bolat, toplantıda, Gümrük Birliğinin günün ekonomik gerçeklerine uygun şekilde modernize edilmesi ihtiyacının dile getirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"AB, 'Made in EU' çerçevesi de dahil olmak üzere yeni ticaret, sanayi ve sürdürülebilirlik politikalarını şekillendirirken bu girişimlerin kapsayıcı kalması hayati önem taşımaktadır. Bu politikaların kapsayıcı olması ve onlarca yıldır inşa edilen son derece entegre tedarik zincirlerini güçlendirmesi elzemdir. Bugün imzalanan JETCO Protokolü, kaydedilen ilerlemeyi ve her iki tarafça üstlenilen taahhütleri resmi olarak kayıt altına almaktadır. Protokol, özverili çalışma gruplarımız tarafından yürütülen faaliyetleri vurgulamakta ve gelecekteki işbirliğimiz için bir yol haritası sunmaktadır."

Türk müteahhitlerinin Almanya'da toplam değeri 2,8 milyar doları aşan 397 projeyi başarıyla üstlendiğini vurgulayan Bolat, Türk uygulama tecrübesiyle Alman mühendislik ve finansman kabiliyetlerinin bir araya gelmesinin hem iki ülke hem de üçüncü pazarlarda güçlü ortaklıklar oluşturabileceğini bildirdi.

Bolat, enerji sektörünün de gelecek vadeden işbirliği alanı olduğuna işaret ederek, "Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımları için başarılı Türk-Alman ortaklıklarına tanıklık ediyoruz. Bu başarı hikayelerinin önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağına ve ülkelerimizdeki yatırımcılar, finans kuruluşları ile teknoloji sağlayıcıları için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin piyasasına olan güven devam ediyor"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche de iki ülkenin zorlu jeopolitik ortamlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bu ortamda Türkiye ve Almanya arasındaki istikrarlı ve güvene dayalı işbirliğinin bir güç kalesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Almanya için güvenilir bir ortak olduğunu vurgulayan Reiche, "Türkiye, AB'nin en büyük 5'inci ticaret ortağıdır ve Almanya ile olan ticareti, tüm AB ticaretinin dörtte birini oluşturmaktadır. Bu, ekonomilerimizin büyümesi, ortak yatırımlar yapılması ve Alman şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarının artırılması açısından ortak bir çıkardır." ifadelerini kullandı.

Reiche, Almanya'nın güçlü bir piyasa olduğunu ve Türkiye pazarının her iki ülkenin çıkarlarını korumak açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Yatırımcılarımızın Türkiye'nin gücüne ve piyasasına olan güven devam ediyor. Alman şirketleri Türkiye'deki yatırım hacimlerini sürdürüyor, artırıyor ve yeni yatırımlar gerçekleştiriyor." diye konuştu.

"Alman firmaları 8 bin 600 yatırımcısıyla Türkiye'de birinci sırada"

Bakan Bolat, toplantıların ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin olumlu, yapıcı ve geleceğe yönelik ümit verici olduğunu anlattı.

Türkiye-Almanya ilişkilerinin siyasi ve ekonomik alanda çok iyi gittiğini belirten Bolat, iki ülke liderlerinin yakın çalışma içinde olduğunu ifade etti.

Bolat, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 50 milyar doların üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Alman firmaları 8 bin 600 yatırımcısıyla Türkiye'de birinci sırada yer alıyor ve 26,5 milyar dolar doğrudan yatırımları var. Yüz binlerce istihdam ve on milyarlarca dolar da Türkiye'ye ihracat kazandıran yatırımlar bunlar." dedi.

Aynı şekilde Türk yatırımcıların da Almanya'da istihdam ve ihracat noktasında çok aktif olduğunu vurgulayan Bolat, görüşmelerde özellikle "Cascade Kademeli Vize Uygulaması"nın da gündeme geldiğini anlattı.

Bolat, söz konusu uygulamayla Temmuz 2025'ten bu yana vize randevu ve başvurularında iyileşme sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vize ret oranları yüzde 25'lerden yüzde 14'e kadar geriledi. Bu noktada (Alman tarafı) iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, STK mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak konuyu hızlandırmayı planlıyorlar. Türk vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha vurguladık. AB konularında da Gümrük Birliği'nin güncellenmesi noktasında kendileri de bunu desteklediklerini net bir şekilde ifade ettiler. Özellikle dünyadaki korumacılık rüzgarlarının hız kazandığı bir dönemde, Avrupa'da sanayilerin transformasyonu ve rekabet gücünün artırılması noktasındaki çeşitli kurumsal ve hukuki çalışmalarda Türkiye ile ekonomik, sınai ve ticari ilişkilerin zarar görmemesinden yana olduklarını, bu konuda Türkiye ile AB ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere zarar gelmesini engelleyecek bir tutum takınacaklarını net bir şekilde ifade ettiler."