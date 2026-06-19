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Ekonomi
AA 19.06.2026 11:26

Türkiye'de geçen ay 214 şiddetli meteorolojik olay yaşandı

Geçen ay meteorolojik olayların büyük bölümünü yağış ve sel oluştururken, özellikle Hatay ve Tokat'ta taşkınlar meydana geldi.

Türkiye'de geçen ay 214 şiddetli meteorolojik olay yaşandı

Türkiye genelinde mayıs ayında büyük çoğunluğu yağış, sel ve dolu olmak üzere 214 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mayıs Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'ne göre, ilkbaharla etkisini artıran yağışlı hava sistemleri, yurt genelinde çok sayıda kuvvetli meteorolojik olaya neden oldu.

Ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen veriler doğrultusunda özellikle geçen ay etkili olan gök gürültülü sağanaklar, kısa sürede yüksek miktarda yağış bırakırken, bunlara eşlik eden dolu olayı da birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış ve sel ilk sırada

Geçen ay kayıtlara geçen 214 şiddetli meteorolojik olayın büyük bölümünü, 86 olayla yağış ve sel oluşturdu. Özellikle kısa süreli ve kuvvetli yağışların etkili olduğu Hatay ve Tokat gibi illerde su baskınları ve taşkınlar meydana geldi.

Mayısta meydana gelen şiddetli meteorolojik olaylar arasında dolu, 60 vakayla ikinci sırada yer aldı. Bunu 23 olayla heyelan ve 20 olayla fırtına izledi.

Mayısta ayrıca 14 yıldırım düşmesi, 5 kuvvetli kar, 4 hortum, 1 sis ve 1 çığ olayı da kayıtlara geçti.

Veriler, ilkbahar döneminde etkisini artıran konveksinoyenel hava olaylarının özellikle şiddetli yağış, sel ve dolu kaynaklı afetlerde yoğunlaşmaya devam ettiğini ortaya koydu.

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