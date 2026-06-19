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Ekonomi
AA 19.06.2026 11:03

Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'dan itibaren güncellenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirterek, "Gemilerden net ton başına alınan ve 2025'te 5,83 dolar olan ücreti güncelleyerek 1 Temmuz itibarıyla 6,70 dolar yapacağız." dedi.

Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'dan itibaren güncellenecek

Bakan Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan herhangi bir limana uğramadan geçecek gemilerden alınacak ve 'altın frank' üzerinden belirlenen geçiş bedellerinin revize edileceğini söyledi.

Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirten Uraloğlu, bu ücretlerin her yıl 1 Temmuz'da güncellendiğini hatırlattı.

Uraloğlu, 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre alınan ücretlerin hesaplanmasında birim olarak "altın frank"ın ve gemilerin net tonajının (NRT) esas alındığını dile getirerek şöyle konuştu:

"1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden net ton başına 0,80 dolar alınıyordu. 39 yılın ardından 2022'de Cumhurbaşkanı Kararı ile güncelleme yaparak gemilerden net ton başına alınan ücreti 4,08 dolara çıkardık. Bu ücreti 1 Temmuz 2023'ten itibaren 4,42 dolar, 1 Temmuz 2024'te 5,07 dolar, 1 Temmuz 2025'te 5,83 dolar yapmıştık. Bu yıl da düzenlemeye gidiyoruz ve 1 Temmuz 2026'da boğazlardan geçen uluslararası gemilerden alınacak geçiş ücretini 6,70 dolar olarak yeniden güncelliyoruz."

Boğaz geçişlerinde gemilerden 3 kalemde ücret alınıyor

Türk Boğazları'ndan geçen uluslararası gemilerin ücretlerinin güncellenen tarifeler üzerinden alınacağını belirten Uraloğlu, gerçekleştirilecek son düzenlemeler sayesinde devlet hazinesine sağlanan döviz gelirlerinin artırılacağını dile getirdi.

Uraloğlu, gemilerden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre 3 kalem üzerinden ücret alındığı bilgisini verdi.

"Döviz girdisinin güçlenmesi ve devlet gelirlerinin artırılması hedefleniyor"

Bu kapsamda uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmetleri için ödeme talep edildiğini belirten Uraloğlu, ücretlerin yıllar itibarıyla ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Yıllar itibarıyla gemi geçişlerinden alınan ücretlerin ülkemiz ekonomisine katkısı 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022'deki geçişlerde 38 milyon dolar, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025'teki gemi geçişlerinde 223 milyon dolar oldu. 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında ise Türk Boğazları'ndan geçen gemilerden elde edeceğimiz gelirin 254 milyon dolar olmasını bekliyoruz. Ülkemize önemli miktarda döviz kazandıracak bu gelir artışı ve yapılan fiyat güncellemeleri, ekonomiye sağlayacağı katkıyı gözler önüne seriyor. Böylece ülkemize sağlanan döviz girdisinin güçlenmesi ve devlet gelirlerinin artırılması hedefleniyor."

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İstanbul Boğazı Çanakkale Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Gemi
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