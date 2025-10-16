Açık 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.10.2025 17:14

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 3 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 3 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 3 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 655 bin lira, en yüksek 6 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,1 yükselişle 6 milyon 3 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 825 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 631 milyon 450 bin 840,68 lira, işlem miktarı ise 790,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 538 milyon 332 bin 210,73 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

ETİKETLER
Borsa İstanbul Altın
Sıradaki Haber
AJet Rotterdam'a uçacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Emine Erdoğan: Kadınların ekonomiye entegrasyonu stratejik bir kalkınma modeli
18:02
Soykırımcı İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 35 Filistinliyi gözaltına alındı
17:34
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşü tarihi bir karar olacak
17:05
AJet Rotterdam'a uçacak
17:00
Türkiye keskin nişancı yarışmasında ilk üçte yer aldı
17:02
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Gazze'yi görüştü
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ