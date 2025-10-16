Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.10.2025 17:04

AJet Rotterdam'a uçacak

Yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Avrupa'nın önemli şehirlerinden Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'a uçuş başlatacak.

AJet Rotterdam'a uçacak

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 100 noktaya seferleri bulunan AJet, Avrupa'nın en büyük limanına sahip olan Rotterdam kentini uçuş ağına katıyor. Ticari ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olan Rotterdam, AJet'in Amsterdam'ın ardından Hollanda'daki ikinci rotası olacak.

Rotterdam'a ilk sefer 22 Şubat 2026'da yapılacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rotterdam The Hauge Havalimanı'na pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün sefer düzenlenecek.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yeni hattı sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sarp paylaşımında, "22 Şubat 2026 tarihinden itibaren haftalık 4 frekans İstanbul-Rotterdam seferlerine başlayacağız. Yeni hattımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin en genç ve en hızlı büyüyen hava yolu olarak hikayemize yepyeni destinasyonlar eklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rotterdam biletleri, yarın 69 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

ETİKETLER
AJet Hava Yolu Hollanda
Sıradaki Haber
Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Ortak Bildirisi açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 3 bin liraya yükseldi
17:00
Türkiye keskin nişancı yarışmasında ilk üçte yer aldı
17:02
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Gazze'yi görüştü
16:57
Ters yöne girip zincirleme kazaya yol açtı, "vurmasaydınız" dedi
16:38
Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarından kalan 20 bin patlamamış mühimmat var
16:32
Narin Güran davasında yeni gelişme: Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi
Gazze’ye yardım tırlarının girişi sürüyor
Gazze’ye yardım tırlarının girişi sürüyor
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ