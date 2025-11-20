Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 20.11.2025 16:59

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 775 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 775 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 775 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 529 bin 636 lira, en yüksek 5 milyon 800 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 azalışla 5 milyon 775 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 825 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 115 milyon 724 bin 413,40 lira, işlem miktarı ise 1616,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 171 milyon 929 bin 477,16 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Borsa İstanbul Altın
