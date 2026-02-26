Az Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.02.2026 09:31

Altının gramı 7 bin 333 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 333 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 12 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 640 liradan satılıyor.

Altının gramı 7 bin 333 liradan işlem görüyor

Gram altın, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 7 bin 300 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 7 bin 333 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 640 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,9 artışla 5 bin 198 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasında bugün gerçekleşecek görüşme yatırımcıların odağında yer alırken görüşmeden çıkacak sonuçların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD-İran belirsizliği talebin güçlü kalmasını sağlıyor

Doların değer kaybetmesi, ABD gümrük tarifeleri politikası ile ABD-İran görüşmeleri konusundaki belirsizlik ortamı, altına olan talebin güçlü kalmasını sağlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
İzmir merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı
10:30
Ekonomik güven endeksi şubatta artarak 100,7 oldu
10:31
Anket: ABD'lilerin yarısından fazlası Trump'ın ülke dışında askeri güç kullanımından şüphe duyuyor
10:29
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
10:29
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki belgelerin uygunsuzca gizlenip gizlenmediğini inceliyor
10:18
Bakan Işıkhan: 440 projeye 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağladık
Beğiş'in asırlık taş evleri zamana direniyor
Beğiş'in asırlık taş evleri zamana direniyor
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ