Ekonomi
AA 07.05.2026 09:36

Altının gramı 6 bin 855 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 855 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 900 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 yükselişle 6 bin 819 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 6 bin 855 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 900 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 üstünde 4 bin 713 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran arasında nihai bir anlaşma yapılacağına ve Orta Doğu'da barış sağlanacağına yönelik iyimserliklerle dolarda görülen zayıflama ve tahvil faizlerindeki geri çekilme altın fiyatlarını pozitif etkiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor.

