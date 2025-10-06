Altının gramı 5 bin 262 liradan işlem görüyor

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 5 bin 209,6 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 5 bin 262 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 890 liradan, Cumhuriyet altını 35 bin 430 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ve ABD'de federal hükümetin kapanması sonrasında yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altın fiyatlarını destekliyor. Altının onsu bugün 3 bin 945,1 dolarla rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 3 bin 927 dolar seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekim Sentix yatırımcı güven endeksi ile perakende satışlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde​​​​​​​ ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların direnç, 3 bin 700 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.