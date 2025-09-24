Açık 22.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 24.09.2025 09:50

Altının gramı 5 bin 25 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 25 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 417 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 918 liradan satılıyor

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 kazançla 5 bin 9 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 5 bin 25 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 417 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 918 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 791 dolarla rekor seviyeyi test etti.

Şu dakikalarda altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 3 bin 773 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed Başkanı Powell, dün ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki ticaret odasında yaptığı konuşmada, makul temel senaryonun, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağı olduğunu belirterek, daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceklerini ifade etti.

Analistler, Powell'ın enflasyon risklerine yönelik vurgusunun para politikasındaki gevşemenin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisini desteklediğini söyledi.

Powell'ın faiz indirimleri konusundaki temkinli açıklamalarına karşın dünyanın önde gelen merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 850 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

