Altının gramı 2 bin 816 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 816 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 816 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 630 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 480 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 2 bin 570 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 568 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puanlık faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor.

Analistler, söz konusu belirsizlikler nedeniyle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydederek, açıklamaların ardından piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 dolar seviyesinin destek, 2 bin 580 ve 2 bin 600 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.