Altın fiyatları yeni varyant endişeleri ve FED'in varlık alım açıklamaları nedeniyle

küresel piyasalarda dalgalı seyrediyor.

FED Başkanı Jerome Powell'ın daha hızlı varlık alımı azaltımına gidileceğini

duyurmasıyla ons altın yönünü aşağı çevirdi. Bin 800 doların altına geriledi.

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haldun Soydal, "Dünyanın en büyük ekonomisi ve para politikası belirleyicisi olan FED önümüzdeki süreçte eğer enflasyonun kalıcı olacağına inanırsa ki durum bunu gösteriyor faiz arttıracak bu ne demek güçlü dolar demek. Bu da ONS’u belli noktada dengede tutacaktır" diyor.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Yurt içinde ise gram altın yatırımcısını sevindiriyor. Peki tarihi zirve olan 790 lirayı gören gram altında önümüzdeki günler için beklenti ne? Yatırımcılar nasıl hareket etmeli?

Soydal, yatırımcılara "Türkiye'deki yatırımcı açısından altın değerli bir metal güvenli bir liman şu an. Uzun ve orta vadeli pozisyonda altının portföyünde. Bulunmasında fayda var" tavsiyesinde bulundu.

Uzmanlar, yeni varyantla ilgili gelişmelere bağlı olarak altın fiyatlarının küresel piyasalarda da artabileceğini belirtiyor.