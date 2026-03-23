Ekonomi
AA 23.03.2026 09:36

Altın haftaya sert düşüşle başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 94 liradan işlem görüyor.

Altın haftaya sert düşüşle başladı

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,4 altında 6 bin 400 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,8 azalışla 6 bin 94 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 410 liradan satılıyor.

ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisi, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Altının ons fiyatındaki baskı arttı

ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin gevşeme öngörülerinin zayıflaması ve jeopolitik risklerin uzun süreceğine ilişkin endişeler tahvil, hisse senedi ve altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Artan enflasyon riskleriyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,4180'e çıkarak 29 Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda yüzde 4,40'ta dengelendi. Dolar endeksi de 100 seviyesi civarındaki güçlü duruşunu korumaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmelere paralel olarak Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkması, doların güçlenmesi ve yükselen tahvil faizleri altının ons fiyatındaki baskıyı artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

