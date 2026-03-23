Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 23.03.2026 07:22

Uluslararası Enerji Ajansı: Küresel ekonomi büyük bir tehdit altında

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Fatih Birol, küresel ekonominin "büyük bir tehditle karşı karşıya" olduğunu bildirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı: Küresel ekonomi büyük bir tehdit altında

Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde konuşan Birol, mevcut enerji krizini 1970'li yıllarda yaşanan petrol şokları ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin etkileriyle kıyasladı. Birol, mevcut durumu "iki petrol krizi ve bir doğal gaz krizinin birleşimi" olarak nitelendirdi.

Hümsüz Boğazı'ndaki gerilimin etkilerine değinen Birol, "Küresel ekonomi bugün çok büyük bir tehdit altında. Bu sorunun en kısa sürede çözülmesini umuyorum. Kriz bu şekilde devam ederse hiçbir ülke etkilerden muaf kalmayacak, bu nedenle küresel çabaya ihtiyaç var" dedi.

Enerji altyapısı ağır hasar aldı

Birol, bölgedeki en az 40 enerji varlığının çatışmalarda "ciddi veya çok ciddi şekilde hasar gördüğünü" ifade etti.

IEA'nın, Asya ve Avrupa hükümetleriyle stratejik petrol stoklarının serbest bırakılması konusunda istişareleri sürdürdüğünü belirtti.

IEA üyesi ülkeler, bu ayın başında küresel ham petrol fiyatlarındaki artışla mücadele etmek amacıyla stratejik stoklardan rekor düzeyde, 400 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı aldı.

Gerekmesi halinde yeni adımlar atılacağını vurgulayan Birol, piyasa koşullarını ve arz güvenliğini yakından incelemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
ABD Ekonomik Kriz İran Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 1029'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:51
Kayıtlara göre, son 11 yıl tarihin en sıcak yılları oldu
07:47
Ders zili yeniden çaldı: Öğrenciler ikinci döneme başladı
07:37
Küba, ABD'ye karşı savaşa hazırlanıyor
07:34
ABD'nin Basra'daki Hark Adası'na çıkarma yapmak için personel sevkiyatını hızlandırdığı iddiası
07:33
NYT, İsrail'in "İran'da isyan çıkararak yönetimi devirme" planının nasıl gerçekleşmediğini analiz etti
07:30
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerinde bir geçiş noktasını imha etti
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ