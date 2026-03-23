Uluslararası Enerji Ajansı: Küresel ekonomi büyük bir tehdit altında

Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde konuşan Birol, mevcut enerji krizini 1970'li yıllarda yaşanan petrol şokları ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinin etkileriyle kıyasladı. Birol, mevcut durumu "iki petrol krizi ve bir doğal gaz krizinin birleşimi" olarak nitelendirdi.

Hümsüz Boğazı'ndaki gerilimin etkilerine değinen Birol, "Küresel ekonomi bugün çok büyük bir tehdit altında. Bu sorunun en kısa sürede çözülmesini umuyorum. Kriz bu şekilde devam ederse hiçbir ülke etkilerden muaf kalmayacak, bu nedenle küresel çabaya ihtiyaç var" dedi.

Enerji altyapısı ağır hasar aldı

Birol, bölgedeki en az 40 enerji varlığının çatışmalarda "ciddi veya çok ciddi şekilde hasar gördüğünü" ifade etti.

IEA'nın, Asya ve Avrupa hükümetleriyle stratejik petrol stoklarının serbest bırakılması konusunda istişareleri sürdürdüğünü belirtti.

IEA üyesi ülkeler, bu ayın başında küresel ham petrol fiyatlarındaki artışla mücadele etmek amacıyla stratejik stoklardan rekor düzeyde, 400 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı aldı.

Gerekmesi halinde yeni adımlar atılacağını vurgulayan Birol, piyasa koşullarını ve arz güvenliğini yakından incelemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.