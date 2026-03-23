Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.03.2026 07:18

İran medyası: Tahran'ın çeşitli bölgelerinde art arda patlama sesleri duyuldu

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran medyası: Tahran'ın çeşitli bölgelerinde art arda patlama sesleri duyuldu

Fars Haber Ajansına göre, patlamalar kentin 1, 4, 11, 13 ve 21'inci bölgelerinde meydana geldi.

İlk verilere göre 1. bölgede Şehid Babayi Otoyolu ve Şehid Langari Caddesi'nde, 4. bölgede Şehid Babayi Otoyolu'nun son kısmı ve Heravi Meydanı çevresinde, 11. bölgede Hafız Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı'nda, 13. bölgede Piruzi Caddesi'nde, 21. bölgede Germdere civarında patlama yaşandı.

Patlamaların ardından bölgedeki hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Kerec ve Urumiye de hedef alındı

Öte yandan, Kerec kenti savaş uçakları tarafından hedef alınırken, Urumiye'de sivil bir binanın vurulduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
İsrail’den güvenlik kararı: Uçuş ve yolcu sayısına kısıtlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ