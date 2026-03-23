Dünya
AA 23.03.2026 06:14

İsrailli işgalciler Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında ve Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasında düzenlediği saldırılarda 9 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrailliler, Nablus yakınlarındaki Deyr el-Hatab kasabasında Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda 1 Filistinli ayağından gerçek mermiyle, 1'i kafasına isabet eden taşla, 6'sı ise darbedilerek yaralandı.

İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasındaki Ayrım (Utanç) Duvarı'nı geçmeye çalışan 1 Filistinliyi bacağından gerçek mermiyle vurdu. Yaralı Filistinli, hastaneye kaldırıldı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail askerleri, Kudüs'e girmeye çalışan 12 Filistinli işçiyi, şehrin kuzeyindeki Atarot sanayi bölgesi yakınlarında gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da da İsrail askerlerinin Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik, Deyr Cerir ve El-Muğayyir köylerine baskın düzenlediği, bazı evleri askeri gözetleme noktasına çevirdiği bilgisi yer aldı.

Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdr köyüne düzenlenen baskında ise 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

