Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.03.2026 00:59

NATO Genel Sekreteri Rutte, müttefiklerin İran'la ilgili tereddütleri konusunda Trump'tan anlayış istedi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına destek verme konusundaki tereddütleri hususunda ABD Başkanı Donald Trump’tan "anlayış" istedi.

CBS News kanalında yayınlanan "Face the Nation" programına konuk olan Rutte, Trump ile NATO arasındaki İran anlaşmazlığını değerlendirdi.

NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına askeri destek verme hususunda tereddüt yaşamasının "anlaşılabilir" bir durum olduğunu vurgulayan Rutte, bununla beraber bu ülkelerin yavaş yavaş Hürmüz Boğazı için bir araya gelmeye başladığını belirtti.

Rutte, "Bunun biraz zaman alacağı konusunda Başkan Trump'ın hayal kırıklığını anlıyorum, ancak yine de biraz anlayış rica ediyorum, çünkü ülkeler buna hazırlanmak zorunda. İran'a yönelik ilk saldırı hakkında bilgileri yoktu ve bunun için geçerli nedenleri vardı, ancak şimdi Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlayabilmek için bir araya geliyorlar." dedi.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere liderleri, 19 Mart'ta, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik son saldırılarını ve ülkenin Hürmüz Boğazı’nı kapatmasını kınayan ortak bir açıklama yapmıştı.

Liderler, ortak mektupta, "Boğazdan güvenli geçişi sağlamak için uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Hazırlık planlamaları yapan ülkelerin taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, NATO'ya yönelik eleştirilerine devam etmiş ve 20 Mart'ta yaptığı bir paylaşımda, "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
NATO İran Donald Trump
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ