Ekonomi
Ekonomi
AA 10.02.2026 09:49

Altın güne düşüşle başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 58 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 12 bin 194 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 115 liradan satılıyor

Altın güne düşüşle başladı

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 üzerinde 7 bin 119,8 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 7 bin 58 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 194 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 115 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 1,4 artışla 5 bin 25 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları iki günlük yükselişin ardından bugün gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti. ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davranması da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisiyle, cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerini etkileyebileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışların takip edileceğini belirtti.

Altın
