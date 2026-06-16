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Ekonomi
AA 16.06.2026 10:03

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 428 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 758 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 884 liradan satılıyor

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
[Fotograf: AA]

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,2 üstünde 6 bin 413 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 6 bin 428 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 758 liradan, cumhuriyet altını da 42 bin 884 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,2 artışla 4 bin 317 dolarda seyrediyor.

ABD ile İran arasında anlaşmanın sağlanması ve mutabakat zaptının imzalanması altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonist baskıları hafifleteceğine yönelik iyimserlik ve bunun yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri azaltacağı beklentisi, altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirtti.

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