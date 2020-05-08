Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok ülke ekonomik daralmaya girdi. Bu süreçte oluşan belirsizlik ve endişe yatırımcıların risk iştahını azaltırken güvenli liman altına olan talep arttı.

Gram altın 395 lirayı test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak, kurdaki hareketlilikle birlikte tekrar 390 lira seviyesine geriledi.

Altının ons fiyatı ise 1700 doların altına düştükten sonra hızlı bir çıkışla bin 721 dolar seviyelerine yükseldi.