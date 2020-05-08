Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Küresel salgın haline gelen koronavirüs nedeniyle tedirginlik yaşayan piyasalarda altın güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. Gram altın değer kazanmaya devam ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok ülke ekonomik daralmaya girdi. Bu süreçte oluşan belirsizlik ve endişe yatırımcıların risk iştahını azaltırken güvenli liman altına olan talep arttı.
Gram altın 395 lirayı test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak, kurdaki hareketlilikle birlikte tekrar 390 lira seviyesine geriledi.
Altının ons fiyatı ise 1700 doların altına düştükten sonra hızlı bir çıkışla bin 721 dolar seviyelerine yükseldi.
Etiketler: altın gram altın altın artacakmıSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 14:12
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