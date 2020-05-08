Türkiye'de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan ve "mor majeste" olarak adlandırılan patates türü, günümüzde ağırlıklı olarak anavatanı Peru ile diğer Güney Amerika ülkelerinde yetiştiriliyor.

Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmede yardımcı olan antosiyaninler sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynadığı biliniyor.

[Fotoğraf: AA]

Doğa Tohumculuk ıslah operasyon sorumlusu Hasan Ağrı, şirketlerinin geliştirdiği 18 patates türünün, Sandıklı'da adaptasyon deneme ekimini yaptıklarını söyledi.

Tescillenen patates birçok ilde ekildi

Üniversite ve özel sektör iş birliğiyle iki yıl önce geliştirilen yerli mor patatesin, Tarım ve Orman Bakanlığınca tescillendiğini aktaran Ağrı, yerli tohumun Sandıklı'dan önce Niğde, Nevşehir, Konya, Adana, Sivas ve Aksaray'da da ekildiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Önceki yıllarda yurt dışından anaç olarak getirilen bazı patates tohumlarının Türkiye'ye pek çok bitki hastalığını da getirdiğine dikkat çeken Hasan Ağrı, şunları söyledi:

Uyumlu ve verimli

"Ayrıca ıslah çalışmaları yurt dışında yapılıp gelen patates tohumu çeşitlerinin ülkemizdeki performanslarını göremiyorduk. Hem bu hastalıkları engellemek hem de kendi yerli patates tohumlarımızı geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada yerli ıslah patates tohumlarımızın ülkemizdeki adaptasyon süreçlerini takip ediyoruz. Süreç sonunda da bölgenin adaptasyon şartlarına uyumlu, verimli ve temiz patates çeşidi tohumlarını üreticilere dağıtıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor

Türkiye'de geliştirilen, ilk mor patates tohumunun, Afyonkarahisar'da deneme ekimini yaptıklarını anlatan Ağrı, "Patatesteki antosiyanin içeriği insan vücudundaki kanserojen hücrelerin baskılanmasına iyi geliyor. Ayrıca, mor renginden dolayı da gıda boyası ile salata yapımında kullanılıyor. Şu ana kadar deneme ekimi yapılan noktalarda dekar başına yaklaşık 3 ton rekolte gerçekleşti. Tohum boyları da 35 ile 65 milimetre çapında değişiyor. Mor patates, genelde ülkemize yurt dışından getiriliyor. Mor patates yetiştiriciliği henüz yaygın değil. Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için adaptasyon ekimlerine önem veriyoruz" dedi.