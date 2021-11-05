Hem küresel piyasalarda hem yurt içinde altın fiyatları yukarı doğru seyrediyor.

Hafta içinde 550 liraya gerileyen gram altın fiyatı 560 lira bandına yeniden çıktı.

Küresel tarafta da altının ons fiyatı yükseldi.

"Doların yükselmesi altın fiyatlarını da yukarı çekiyor"

Altını fiyatlayan iki tane enstrüman olduğunu belirten Ekonomist ve Yatırım Uzmanı Üzeyir Doğan, "Ons bazında altının uluslarası piyasada dolar olarak fiyatlanması ki şuanda burada 1800 dolar civarındayız. Diğeri de dolar TL kurunun yükselmesi. Doların yükselmesi, altın fiyatlarını da yukarı yönlü çeken bir etken oluyor'' dedi.

Amerika Merkez Bankası'nın (FED) açıklamalarından sonra ons altın fiyatlarında düşme beklentisi sınırlı kaldı.

Peki altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi?

Üzeyir Doğan bu konuyla ilgili de şunları söyledi:

''Dışarıda 1800 doları aşarak yeni bir yükseliş başlatacak olma ihtimali biraz da gram-TL yani Türk yatırımcısı açısından daha cazip bir ortamın oluşabileceği izlenimini veriyor. Şuan zirveyi gördük ama muhtemelen önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında da yeni zirveleri göreceğiz.''

Uzmanlar dünyada enflasyonist sürecin devam etmesinin de altın fiyatlarını etkileyeceği görüşünde.