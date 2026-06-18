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Ekonomi
AA 18.06.2026 10:04

Altın fiyatlarında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 422 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son durum

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 6 bin 342 liradan tamamlamıştı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 6 bin 422 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 725 liradan, Cumhuriyet altını da 42 bin 828 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 301 dolarda seyrediyor.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın etkileri

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında bankanın bu yıl faiz artırımına gidebileceğine dair öngörülerin güçlenmesinden kaynaklanan etkilerle dün altının ons fiyatında düşüşler görülürken ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat anlaşması yeni günde altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, jeopolitik gerilimlerin hafifleyeceği ve enerji arzında daha fazla aksaklık yaşanmayacağına dair iyimserlikle petrol fiyatlarında ve tahvil faizlerinde görülen gerilemenin altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut satış istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

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