Fed'in faiz politikası hakkında verdiği mesajlar altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Bu aya düşüşle başlayan altın fiyatları, son 5 gündür aralıksız geriliyor.

"Gram altında 975-980 lira seviyeleri olası"

Ons altın 1703 dolara kadar indi. Gram altın fiyatı da 996 lira ile temmuz sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Ekonomist Mustafa Berk Erdal, ons altının kısa vadede 1675-1680 dolar olabileceğini, gram altında da 975-980 lira seviyelerine inmesinin olası olduğunu söyledi.

ABD verileri altın fiyatlarını etkiler mi?

Piyasalar bugün ABD'den gelecek ağustos ayı tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Peki bu veri altın fiyatlarını nasıl etkiler?

Ekonomist Erdal, bu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Beklentileri karşılayan ya da beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi altındaki bu düşüş kanalını daha da perçinleyecektir."

Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Uzmanlar, uzun vadeli yatırımcı için BES'te altın fonlarının daha cazip olduğunu vurguluyor.

3 veya 6 aylık yatırımcı içinse altın destekli TL dönüşüm hesaplarına yatırım yapılması öneriliyor. Altından çıkmak isteyen yatırımcılar için de bu dönemde kademeli çıkışların makul olabileceği aktarılıyor.

