Altın fiyatları ne olacak?

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve ekonomik veriler, altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,1 değer kazanarak 6 bin 491 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum

Altındaki yukarı yönlü ivme, iç piyasadaki diğer ürünlere de yansıdı. İstanbul Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerine göre, Çeyrek altın 11 bin 807 liradan, Cumhuriyet altını: 45 bin 70 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel olarak günü yüzde 2,9 değer kazancıyla 6 bin 423 liradan tamamlayan gram altın, yeni haftada bu yükselişini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da dikkat çekici bir yükseliş grafiği çiziyor. Önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerine çıkan ons altın, şu sıralarda 4 bin 541 dolardan alıcı buluyor.

Fiyatları ne tetikliyor?

Analistler, altın fiyatlarındaki bu hareketliliğin arkasında birkaç temel nedenin yattığını belirtiyor.

Enerji maliyetlerindeki hızlı artış, küresel ölçekte enflasyon endişelerini yeniden körükledi. Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı (güvenli liman) olarak görülmesi nedeniyle talep görmeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde "şahin" (sıkılaştırmacı) adımlar atabileceğine dair beklentilere rağmen, dolar endeksindeki gerileme altın fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı sınırlayarak yükselişi destekliyor.

Analistler ne diyor?

Piyasa uzmanları, altının kısa ve orta vadedeki seyrini belirleyecek kritik gelişmeleri şu şekilde sıralıyor;

Bugün yurt dışında piyasaların ana odağında Powell'ın yapacağı sözlü yönlendirmeler olacak. Fed'in faiz politikasına dair vereceği sinyaller, ons altın üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Almanya’da açıklanacak enflasyon verileri ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, küresel ekonominin sağlığına dair ipuçları verecek.

Yurt içinde ise bugün açıklanacak olan ekonomik güven endeksi takip edilecek veriler arasında yer alıyor.

Sonuç olarak; analistler, teknik açıdan altın fiyatlarında yükseliş trendinin korunduğunu ifade ederken, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının açıklamalarının oynaklığı artırabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.