Almanya'da yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,6 ile beklenenden fazla arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2024 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da kasımda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 2,6 oldu. Böylece ülkede enflasyon oranı art arda artışını üçüncü aya taşıdı.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 2,4'e yükseleceği yönündeydi.

AB uyumlu TÜFE de aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi.

Almanya'da enerji ve gıda, COVID-19 salgını sonrası en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları Aralık 2024'te bir yıl öncesine göre yüzde 2 artarken, enerji ürünleri de yüzde 1,7 düşüş gösterdi.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da 2024 Aralık'ta yüzde 3,1 oldu. Hizmet enflasyonunun da kasımdaki yüzde 4'lük orana kıyasla aralıkta yüzde 4,1 artarak yükselişe geçmesi dikkati çekti.

Enflasyondaki artış Almanya'da siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde geldi. Enflasyon verisi, 23 Şubat'ta yapılması planlanan federal seçimlerden önceki son önemli ekonomik verilerden biri oldu.

2024'te ortalama enflasyon yüzde 2,2

Destatis, 2024'te enflasyonun ortalama yüzde 2,2 olduğunu da bildirdi. 2022'de ülkede enflasyon 6,9'a çıkarak 1951'den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2023'te ortalama enflasyon yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu arada, COVID-19 salgını öncesi 2019'da enflasyon yüzde 1,4 ve salgının ilk yılı 2020'de ise yüzde 0,5 olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) yarın 2024 Aralık ayına ilişkin Euro Bölgesi enflasyon oranını açıklayacak. Bölge enflasyonunun kasımdaki 2,2 seviyesinden aralıkta yüzde 2,4'e yükselmesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından çift haneli rakamlara ulaşan enflasyonun bu yıl yüzde 2 hedefine ulaşmasını bekliyor.