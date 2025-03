Almanya'da işten çıkarma dalgası sürüyor

Azalan karlarını işten çıkarmalarla istikrara kavuşturmaya çalışan Alman şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma" veya "yeni alımlara ara verme" haberleri, Almanlar arasında endişe yaratıyor.

Covid-19 sonrası ekonomide yaşanan zorluklara bağlı olarak artan maliyet ve düşen karlılıkla mücadele etmek için büyük çaplı işten çıkarmaya giden şirketler arasında, Alman ekonomisinin büyük şirketleri Volkswagen, Thyssenkrupp, DHL, Commerzbank, Deutsche Bank, Audi, Deutsche Bahn ve Siemens'in de bulunması dikkati çekiyor.

Alman ekonomisi bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Yapısal sorunların da ekonomiyi frenlediği Almanya'da, bir zamanlar oldukça başarılı olan "ucuz enerji ve ara malı ithal et, işle ve yüksek kaliteye sahip 'Made in Germany' olarak pahalı şekilde ihraç et" kapsamındaki iş modeli artık yeterli olmuyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, artan enerji fiyatları ve ihracata bağımlı Almanya ekonomisinde özel bir sorun olan dış talepteki düşüşe bağlı sert makroekonomik rüzgarlarla mücadele etmekte zorlanırken, ülke iki yıl art arda gerilemeden sonra bu yıl da zayıf ekonomik büyüme ortamına hazırlanıyor.

Otomotiv sektöründe istihdam kayıpları

Köln Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nün (IW Köln) araştırmasına göre, Alman şirketlerinin sadece yüzde 17'si bu yıl daha fazla çalışanı işe almayı planlarken, yüzde 38'i istihdamı azaltmayı değerlendiriyor.

Sanayi şirketlerinin yüzde 44'ü istihdamı azaltmak isterken, sadece yüzde 14'ü yeni çalışan almayı planlıyor.

Öte yandan, Prognos Enstitüsü'nün Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) adına yaptığı araştırmaya göre, ülkede mevcut eğilimin devam etmesi halinde otomotiv endüstrisinde 2035'e kadar 140 bin iş kaybı yaşanacak. Otomotiv sektöründe 2019-2023 yılları arasında 46 bin iş kaybı yaşandı.

Almanya'da otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararlarına her gün yenileri ekleniyor.

Buna son olarak, Alman mühendislik şirketi Siemens'in 2027'ye kadar başta otomasyon alanında olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkarma kararı eklendi.

Yaklaşık son 6 aydır işten çıkarma kararı alan şirketler

Geçen yılın son çeyreğinden itibaren işten çıkarma kararları alan büyük çaplı Avrupalı şirketler şu şekilde:

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun lüks otomobil markası Audi, 17 Mart'ta 2029'a kadar Almanya'da 7 bin 500 civarında kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Audi'nin ana şirketi Volkswagen de Aralık 2024'te 35 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren bir maliyet düşürme programı başlatmıştı. Alman basınına göre Volkswagen, bu yıl sonuna kadar Cariad yazılım bölümünde 1600 personeli işten çıkarmayı planlıyor.

Volkswagen Grubunun diğer lüks markası Porsche ise 3 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planlarken, 2025'in ikinci yarısında sendikalarla daha fazla işten çıkarma için müzakerelere başlayacağını duyurdu.

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp'tan 25 Kasım'da yapılan açıklamada, çelik biriminde 2030'a kadar 5 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı bildirildi. Şirket, buna ek olarak ticari faaliyetlerin satışı veya dış hizmet sağlayıcılara devri yoluyla 6 bin kişinin daha işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

ThyssenKrupp, 6 Mart'ta da küresel otomotiv endüstrisindeki sürekli zorlu piyasa koşullarına atıfta bulunarak, işe alımları donduracaklarını ve otomotiv bölümünde 1800 kişiyi işten çıkarmayı planlandığını açıkladı.

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 5 Kasım'da otomobil üreticilerinden zayıf talep nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da toplam 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

Alman menşeli lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, 18 Şubat'ta 2026 sonuna kadar araştırma ve geliştirme bölümünde 3 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Otomotiv sektörünün önemli tedarikçilerinden Bosch, 23 Kasım 2024'te, otomotiv biriminde 3 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere, dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını, ayrıca üretim tesislerinde kısa mesaiye gidileceğini bildirdi.

Diğer Alman otomobil üreticileri de şimdiye kadar işten çıkarmalar konusunda temkinli kalırken, kasım ayında Mercedes-Benz, önümüzdeki yıllarda yıllık maliyetleri birkaç milyar avro azaltmayı planladığını açıkladı. Şirket iş gücünü azaltmanın da bu stratejinin bir parçası olduğuna işaret etti.

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank da 13 Şubat'ta 2028'e kadar çoğunluğu Almanya'da olmak üzere 3 bin 900 kişinin işine son vereceğini duyurdu. Alman spor giyim üreticisi Puma 12 Mart'ta maliyet azaltma programı çerçevesinde dünya çapında 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 10 Mart'ta 2027'ye kadar 950 ila 1350 tam zamanlı pozisyonda kesintiye gitmeyi planladığını duyurdu.

Alman Posta İdaresi'nin (Deutsche Post) iştiraki DHL, 6 Mart 2025'te karındaki düşüşün ardından tasarruf etmek için Almanya'da bu yıl yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Deutsche Bank da geçen yıl maliyetleri düşürmek için 3 bin 500 destek personelini işten çıkarmasının ardından, 20 Mart’ta bu yıl 2 bin kişinin işine son verme kararı aldı.