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Ekonomi
AA 24.04.2023 12:17

AKREP II seri üretime bir adım daha yaklaştı

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen AKREP II 4x4 yeni nesil zırhlı araç, performans, dayanıklılık ve atış testlerini başarıyla tamamlamasının ardından seri üretime hazırlanıyor.

AKREP II seri üretime bir adım daha yaklaştı
[Fotograf: AA]

Otokar tarafından geliştirilen AKREP II 4x4, askeri standartlarda tanımlanan tüm performans ve dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladı, üzerine entegrasyonu gerçekleştirilen farklı kalibrelere sahip silah kuleleri ile yapılan atış testlerinde de üstün performans sergiledi.

Yurt içinde ve dışında tanıtım faaliyetleri süren AKREP II, kullanıcılardan da ilgi görmeye devam ediyor. Farklı coğrafyalardaki iki ülke, AKREP II'yi kendi ülke şartlarında test etti. Otokar, kullanıcılarının talepleri doğrultusunda yeni varyantlar için tasarım ve üretim çalışmalarını devam ettiriyor.

AKREP II seri üretime bir adım daha yaklaştı

NATO'ya ve Birleşmiş Milletlere kara araçları tedarik eden Otokar, AKREP II ürün ailesi oluşturdu. AKREP II, 1995 yılında geliştirilen yurt içinde ve ihracat pazarlarında kendini kanıtlayan AKREP zırhlı araç ailesi baz alınarak tasarlandı.

Düşük silueti, yüksek hareket ve beka kabiliyeti ile modern orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için geliştirilen AKREP II ailesi, 90 milimetreye kadar silah taşımaya uygun modüler yapısıyla dikkati çekiyor.

AKREP II seri üretime bir adım daha yaklaştı

AKREP II, elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif güç gruplarının kullanılmasına imkan verebilecek bir altyapıya sahip bulunuyor. Otokar, ailenin elektrikli versiyonu AKREP IIe'yi 2019'da, dizel versiyonu AKREP IId'i 2021'de tanıttı. Güç üretim ve aktarma sistemleri, sensörler, bilgisayarlar, haberleşme ve hedefleme sistemlerinin tek bir sistemde entegre edildiği AKREP II, aynı zamanda otonom araçlara doğru geçişi de hızlandıracak bir altyapı sunuyor.

AKREP II seri üretime bir adım daha yaklaştı

Yengeç hareketi ile dikkati çekiyor

AKREP II'nin dört çeker sistemi ve opsiyonel olarak sunulan direksiyonlanabilir arka aksı, araca eşsiz bir manevra yeteneği sunuyor. Dört çeker sistemi, bağımsız süspansiyonu ve seri güç paketinin sayesinde AKREP II çamur, kar ve su birikintisi gibi her türlü arazi koşulunda üstün hareket kabiliyetine sahip bulunuyor. AKREP II'nin hareket kabiliyeti direksiyonlanabilir arka aksının sağladığı yengeç hareketi ile en üst seviyeye çıkarılıyor.

Araçta; yönlendirme, ivmelenme ve frenleme gibi sistemlerin ana mekanik bileşenleri elektriksel olarak kontrol ediliyor. Bu özellik aracın uzaktan kontrol edilmesini, sürüş destek sistemlerinin adaptasyonunu ve otonom sürüşü mümkün kılıyor.

Düşük siluet, etkili atış gücü

AKREP II ile düşük siluet, yüksek mayın koruma ve etkili atış gücü aynı platformda sunuluyor. Hibrit ve elektrikli tahrik alternatifleriyle araçta termal ve akustik izi minimum seviyede tutuluyor.

Birçok farklı görev profiline uyarlanabilir olarak geliştirilen AKREP II, üstün ateş gücü ve beka kabiliyetine sahip bulunuyor. Orta kalibreden 90 milimetreye kadar farklı silah sistemlerinin entegrasyonunun mümkün olduğu AKREP II; gözetleme, zırhlı keşif, hava savunma ve ileri gözetleme gibi görevleri yerine getirebiliyor, ateş destek aracı, hava savunma aracı, tanksavar aracı gibi farklı görevlerde yer alabiliyor.

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