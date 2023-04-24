Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks nisanda bir önceki aya göre 6,4 puan artarak 148,3 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de güçlenmeye devam etti.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla zayıflarken, gelecek 3 aydaki karlılıkta azalış olacağını bekleyenler lehine olan ise artış bekleyenler lehine döndü.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler bir önceki döneme göre zayıfladı.

Nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" 7,4 puan artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 11,30, ve 24,5 puan azalış gerçekleşti.